Yunanistan'dan Türkiye'nin füze tehdidine tepki

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "’Tayfun’ diyorsun, Yunan ürküyor, ‘Atina’yı vurur’ diyor. Vuracak tabii. Sen rahat durmazsan, Türkiye gibi bir ülke herhalde armut toplamayacak" açıklamasına tepki gösterdi.

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları toplantısı için Brüksel'de bulunan Dendias, düzenlediği basın toplantısında, "NATO üyesi bir müttefik ülke tarafından Yunanistan'a füze saldırısı tehdidinde bulunulması kabul edilemez ve evrensel olarak kınanacak bir şey" dedi.

Dendias, "Kuzey Kore tavrına Kuzey Atlantik İttifakı'nda yer yok ve olmamalı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sputnik