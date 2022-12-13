Çavuşoğlu: Suriye ile görüşmelerimiz sürüyor

Türk medyasına göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Genel kurulunda yaptığı konuşmada Türkiye-Suriye ilişkilerini değerlendirdi.

Çavuşoğlu, statik, değişmeyen bir politika izlemediklerini, milletin çıkarları mevcut şartlarda neyi gerektiriyorsa onu yaptıklarını, koşullar, müzakereye uygunsa müzakere, müzakere kapıları kapalıysa sahaya yöneldiklerini, son dönemdeki normalleşme politikalarının da bu gerçekliğin bir sonucu olduğunu söyledi.

Her zaman sorunların diyalogla çözülmesini istediklerinin altını çizen Çavuşoğlu ancak bunun sadece kendilerine bağlı bir şey olmadığını, hem muhataplarının buna hazır olması hem de bölgesel ve küresel koşulların buna uygun olması gerektiğini vurguladı.

Şam'la görüşmelerin istihbarat örgütleri aracılığıyla sürdüğünü anlatan Çavuşoğlu, "Gerçekçi yaklaşırlarsa Suriyelilerin geri dönüşü konusunda birlikte çalışmaya hazırız" dedi.