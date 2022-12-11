Çin'in İran'dan ham petrol ithalatı arttı

İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'na (IRNA) konuşan Tahran Ticaret Odası üyesi Feryal Mostofi, son yılda İran'ın Çin'e ham petrol ihracatının arttığını açıkladı.

Mostofi, "Son yıllarda İran ile Çin arasındaki ilişkiler her iki ülkenin çıkarları doğrultusunda ilerlemiştir." dedi.

İran'a Şanghay İşbirliği Örgütü'nde (ŞİÖ) tam üyelik verilmesinin olumlu bir gelişme olduğunu anlatan Mostofi, "Çin'in dünya ekonomisindeki rolü göz ardı edilemez ve bu ülke ile kazan-kazan kapsamındaki anlaşmalar her iki ülkeye de fayda sağlar." değerlendirmesinde bulundu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), İran'ın 2021 yılında petrolden elde ettiği gelirin bir önceki yıla göre 3 kat artarak 25 milyar dolara ulaştığını duyurmuştu.

2020 yılında İran, petrol ihracatından 7 milyar 914 milyon dolar elde etmişti.

Daha önce İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, ülkenin petrol ve gaz üretimi hakkında açıklamada bulunarak, "Petrol üretim kapasitesi günde 3,8 milyon varilin üzerine, gaz üretimi ise günde 705 milyon metreküpe ulaştı. İran'ın petrol ihracatı ise yüzde 40 arttı." demişti.