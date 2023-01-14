  1. Ekonomi
14 Oca 2023 10:47

Vortexa: İran'ın petrol ihracatı arttı

Vortexa: İran'ın petrol ihracatı arttı

ABD'nin petrol yaptırımlarına rağmen Aralık 2022'de İran'ın ham petrol ihracatı günlük 1,4 milyon varil oldu.

Enerji danışmanlık firması Vortexa'nın verilerine göre Aralık 2022'de İran'ın ham petrol ihracatı, ABD'nin Tahran'a yönelik petrol yaptırımları uygulamasından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

G7 ve AB'nin Rus petrolüne ambargo ve tavan fiyat uygulaması yürürlüğe girmesinin ardından Çin'in bağımsız rafinerilerinin İran petrolüne rağbeti arttı.

ABD eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington yönetiminin, İran’ın petrol ihracatını mümkün olan en kısa sürede sıfıra indireceğini söylemişti.

İran'la nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik ilk yaptırım paketini 7 Ağustos 2018'de, ikinci aşama yaptırım paketini ise 5 Kasım 2018'de devreye sokmuştu.

News Code 1907024

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