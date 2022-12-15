Reisi: İran'a kurulan komplo çökertildi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi gerçekleştirdiği eyalet gezisi kapsamında bu sabah Güney Horasan eyaletinin Bircend kentine geldi.

Cumhurbaşkanı Reisi, Uluslararası Şehit Kave Havalimanı'nda yerel yetkililer tarafından karşılandı.

'İran'a kurulan komplo çökertildi'

Burada basın mensuplarına konuşan Reisi, ülkede yaşanan olaylara değinerek, "Düşmanların kurduğu komplo, ülke genelinde halkımızın gösterdiği direniş ile çökertildi ve düşman hayal kırıklığına uğratıldı. Ülkenin gelişip ilerlemesini hiçbir şekilde durdurmayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi'ye eyalet gezisinde bazı bakanlar eşlik ediyor.

Reisi, Bircend kentindeki Azadi Stadyumunda düzenlenen halka hitap programına da katıldı.