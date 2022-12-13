Reisi, Çin Başbakan Yardımcısı'nı kabul etti

İran Cumhurbaşkanı Seyydi İbrahim Reisi, üst düzey ekonomik bir heyetin eşliğinde dün Tahran'ı ziyaret eden Çin Başbakan Yardımcısı Hu Chunhua ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Reisi bu görüşmede, İran ile Çin arasındaki ilişkilerin İslam Devrimi zaferinden bu yana genişleyerek ilerlediğini belirterek, "Çin Devlet Başkanı'nın son dönemde bölgeye yaptığı ziyarette gündeme gelen bazı tutumlar İran milletinin ve hükümetinin memnuniyetsizliğine neden oldu" dedi.

Çin heyetinin İran ziyaretini iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin gelişmesi için önemli değerlendiren Reisi, iki ülke cumhurbaşkanlarının önceki görüşmelerinde varılan önemli anlaşmalara değinerek iki tarafın yetkililerinin bu anlaşmaları uygulamak için çaba sarfetmesi gerektiğini vurguladı.

Çin Başbakan Yardımcısı Hu Chunhua ise, Çin Devlet Başkanı'nın selamlarını Cumhurbaşkanı Reisi'ye ileterek, ülkesinin İran'la ilişkileri geliştirme iradesini vurguladı.

Hu Chunhua ayrıca Çin'in İran'ın ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne her zaman saygı gösterdiğini ve Tahran'ın temel çıkarlarını güvence altına alma çabalarını desteklediğini ifade etti.