  1. Ekonomi
25 Ara 2022 12:12

İran ve Rusya'dan yaptırımlara karşı taşımacılık koridoru hamlesi

İran ve Rusya'dan yaptırımlara karşı taşımacılık koridoru hamlesi

Rusya ve İran, Avrupa'nın doğu ucundan Hint Okyanusu'na uzanan 3.000 kilometrelik yeni bir taşımacılık koridoru kurmayı amaçlıyor.

Bloomberg, Rusya ve İran, Avrupa'nın doğu ucundan Hint Okyanusu'na uzanan 3.000 kilometrelik yeni bir taşımacılık koridoru kurmaya çalıştığını bildirdi.

Projenin amacı İran ile Rusya’nın Hazar Denizi ve demiryolu ağları üzerinden mal sevkiyatını hızlandırmak ve iki ülkeye uygulanan Batı yaptırımlarının etkisini azaltmaktır.

Bloomberg’in yayınladığı raporda, yeni koridorun kuzey noktasının Azak Denizi'nde olduğu kaydedildi.

İran ve Rusya'dan yaptırımlara karşı yeni koridor hamlesi

Raporda, yaptırımlara tabi olanlar da dahil olmak üzere düzinelerce Rus ve İran gemisinin halihazırda bu rotayı kullandığı ifade edildi.

Londra merkezli Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü uzmanı Maria Shagina'ya göre Rusya ve İran iki ülke arasındaki ticarete hizmet verecek yeni koridoru oluşturmak için 25 milyar dolara kadar yatırım yapacak.

Daha önce Rus lideri Vladimir Putin, Azak Denizi'nin Rusya'nın münhasır iç denizi haline geldiğini belirtmişti.

News Code 1906634

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