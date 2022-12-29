Kuzey Kore, 2022'de 36 günde 90'ı aşkın füze fırlattı

Pyongyang yönetimi, yılbaşından bu yana rekor seviyedeki füze denemesiyle kara komşusu Güney Kore ve deniz komşusu Japonya'nın gündemini meşgul etti.

Önceki yıl 4, geçen yıl ise 8 deneme yapan Kim Jong-un liderliğindeki yönetim, 2022'de bir yılda denediği füze sayısı rekorunu kırdı.

Bu yıl, doğu ve batı yönlerine çeşitli tip ve menzillerde toplamda 90'ı aşkın füze fırlatan Pyongyang yönetimi, kasım ayı başında sadece bir günde 23 füze ateşledi.

Merkezi Washington'da bulunan Uluslararası Stratejik Etütler Merkezi (CSIS) verilerine göre, 1984 sonrası Kuzey Kore, toplamda 270'i aşkın nükleer ve füze denemesi yaptı.

Kaynak: AA