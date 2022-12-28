İki İranlı satranç oyuncusu Siyonist rakipleriyle karşılaşmayı reddetti

İran satranç milli takımında yer alan Berdiya Daneşver ve Puya Eyden Kazakistan'da düzenlenen Dünya Satranç Şampiyonası'nda işgal rejimini temsil eden rakipleriyle karşılaşmayı reddetti.
Dünya Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası, 26 Kasım’da Kazakistan'ın Almatı kentinde başladı.
Kazakistan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen 15+10 zaman temposunda oynanacak Hızlı Satranç Şampiyonası 28 Aralık'a kadar sürecek, 3+2 zaman temposunda yapılacak Yıldırım Satranç Şampiyonası ise 29-30 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.
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