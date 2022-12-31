Cristiano Ronaldo, resmen Al Nasrr'da

Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda bekleneni veremeyen ve dev turnuvadan hayal kırıklığı ile ayrılan Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi belli oldu.

Cristiano Ronaldo, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından henüz kulübü bulunmaması sebebiyle eski takımı Real Madrid'in tesislerinde antrenmana çıkmıştı. Portekizli futbolcunun tesislerden ayrılırken çekilen görüntüleri geçtiğimiz hafta çok konuşulmuştu.

Yaz aylarında Manchester United'dan ayrılmak ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma gitmek için transfer görüşmeleri yapan Cristiano Ronaldo'ya Avrupa'nın büyük kulüpleri kapılarını kapatmış, Portekizli yıldız yine bir Suudi Arabistan takımı olan Al Hilal'in 242 milyon dolarlık teklifini reddetmişti.

İmza Attı

Kırmızı Şeytanlar ile yollarını ayıran Cristiano Ronaldo'nun yeni adresinin neresi olacağı merak konusu olurken Suudi ekibine imza attı.

Portekiz milli takımında da yaşadığı olaylarla gündemden düşmeyen yıldız oyuncunun ismi birçok kulüple anılırken Suudi ekibi Al Nassr ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Portekizli yıldız Al Nassr'da yaklaşık 200 milyon Euro kazanacak.

Kaynak: Hürriyet