ABD'den Türkiye'ye Osman Kavala tepkisi

Gezi Parkı davasında Osman Kavala’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis kararının İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından onanmasına ABD tepki gösterdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “ABD Türkiye’deki mahkemenin kararından çok derin bir üzüntü ve hayal kırıklığı duymaktadır. Daha önce de dediğimiz gibi haksız mahkumiyeti insan haklarına saygı ve kanunlarla uyuşmamaktadır. Biz tekrardan Türkiye’ye Osman Kavala ve diğer mahkumların serbest bırakılması ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına uyulması yönünde çağrımızı yineliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada, “Türk halkı insan haklarının uygulanması ve korku olmadan temel haklarını yaşamayı hak ediyor” ifadesi kullanıldı.