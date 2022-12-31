İzmir'de inşaattaki vinç koptu: 6 ölü

TRT Haber'e göre Bornova'daki bir inşaatta yaşanan vinç kazasında 4 kişi hayatını kaybetmişti. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 2 kişinin daha cesedine ulaşıldığını açıkladı.

Kamil Tunca Caddesi'nde yapımı süren yaklaşık 32 katlı bir rezidans inşaatında kurulu vinç, 19. kat seviyesinde kırılarak yıkıldı. 2 vinç operatörü olay yerinde hayatını kaybederken vinç parçaları işçilerin kaldığı konteynerin üzerine düştü.

İşçilerin kaldığı konteynerlerde UMKE, AFAD ve itfaiye ekiplerinin arama kurtarma çalışması devam ediyor.