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31 Ara 2022 08:44

İzmir'de inşaattaki vinç koptu: 6 ölü

İzmir'de inşaattaki vinç koptu: 6 ölü

İzmir'in Bornova ilçesinde inşaat vincinin devrilmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

TRT Haber'e göre Bornova'daki bir inşaatta yaşanan vinç kazasında 4 kişi hayatını kaybetmişti. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 2 kişinin daha cesedine ulaşıldığını açıkladı.

Kamil Tunca Caddesi'nde yapımı süren yaklaşık 32 katlı bir rezidans inşaatında kurulu vinç, 19. kat seviyesinde kırılarak yıkıldı. 2 vinç operatörü olay yerinde hayatını kaybederken vinç parçaları işçilerin kaldığı konteynerin üzerine düştü.

İşçilerin kaldığı konteynerlerde UMKE, AFAD ve itfaiye ekiplerinin arama kurtarma çalışması devam ediyor.

News Code 1906719

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