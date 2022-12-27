Hindistan Başbakanı Modi, Zelenskiy ile telefonda görüştü

Hindistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, liderler, karşılıklı iş birliğini güçlendirme ve Ukrayna'da devam eden çatışmalara dair fikir alışverişinde bulundu.

Modi, Ukrayna'daki çatışmaların derhal durdurulması çağrısını güçlü bir şekilde yineledi.

Hindistan'ın her türlü barış çabasına destek verdiği vurgulanan açıklamada, Modi, Ukrayna'da çatışmadan etkilenen halka insani yardım sağlamaya devam edileceğine dair güvence verdi.

Ayrıca, görüşmede, Hindistan'ın G20 dönem başkanlığı ile Ukrayna'nın savaşı sona erdirmek için ortaya koyduğu 10 maddeden oluşan "Ukrayna Formülü" isimli barış formülü ele alındı.

Kaynak: AA