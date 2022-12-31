Kremlin: Belarus’a füze düşmesinden endişe duyuyoruz

Peskov, Rus ve Belarus ordusunun sürekli temas halinde olduğunu belirterek, “Bu sadece bizim için değil, Belaruslu ortaklarımız için de aşırı endişeye yol açan bir olay. Yüksek düzeydeki karşılıklı diyalog ve bu diyaloğun güvenilir niteliği, Belarus ile en hassas bilgilerin hızlı bir şekilde paylaşılmasını mümkün kılıyor” dedi.

29 Aralık’ta Ukrayna tarafına ait olduğu belirlenen füzenin yerel saatle (Türkiye saatiyle aynı) 10.00’da Belarus’un Brest Bölgesi’nin İvanovo yerleşimine bağlı Gorbaha köyü yakınlarına düştüğü bildirilmişti.

Belarus Savunma Bakanlığı yetkilileri, düşürülen hedefin Ukrayna’nın S-300 hava savunma sistemleri tarafından fırlatılmış bir füze olduğunun belirlendiğini açıklamıştı.

Belarus Savunma Bakanlığı’na göre, düşen füze parçalarıyla ilgili iki olasılık bulunuyor; bunlardan birisi füzenin yanlış yöne gidip Belarus topraklarına düşmüş olması, ikincisiyse Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kasıtlı provokasyonu.

Belarus, Ukrayna'daki çatışmalara doğrudan katılmadığı halde füzenin düştüğü üçüncü ülke oldu. 15 Kasım'da Polonya'nın Pszewodow köyüne füze düşmesi sonucunda 2 Polonya vatandaşı hayatını kaybetmişti. 5 Aralık'ta Moldova'nın kuzeyinde patlamamış bir füze bulunmuştu.

Sputnik