Haşdi Şabi ile Irak ordusu arasında işbirliği artacak

Haşdi Şabi lideri Falih el-Feyyad, dün Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said el-Abbasi ile görüştü.

Irak medyasına göre Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bu görüşmede, terörizmi ve uyuyan terör hücrelerini ortadan kaldırmak için ordu ile Haşdi Şabi güçleri arasındaki ortak işbirliği ele alındı." ifadesi kullanıldı.

Irak ordusu ve Haşdi Şabi, IŞİD kalıntılarını ortadan kaldırmak için farklı bölgelerde ortak operasyon gerçekleştiriyor.

Terör örgütü IŞİD, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de IŞİD'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Aradan yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.