Sudani’den ABD’ye "Süleymani suikastı" tepkisi

ABD tarafından düzenlenen suikast sonucu şehit düşen eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve eski Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, 3. şehadet yıldönümünde Bağdat’ta düzenlenen resmi törenle anıldı.

Irak meyasına göre Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, anma töreninde yaptığı konuşmada, ABD hükümetinin direniş komutanlara yaptığı terör saldırmasının Irak egemenliğinin açık bir ihlali olduğunu ve tüm uluslararası yasalara aykırı olduğunu vurguladı.

Bu kişilerin Irak ve bölgedeki terör saldırılarının püskürtülmesinde önemli rol oynadığını anlatan Sudani, ABD’nin bu eyleminin iki ülke arasındaki ikili anlaşmalarla orantılı olmadığını kaydetti.

Başbakan Sudani, terörizme karşı elde edilen zaferin büyük inanç, güç ve kahramanlık gerektirdiğini ve bu inancın Irak milli iradesinden ve Şii Müslümanların büyük dini mercii Ayetullah Ali Sistani'nin verdiği cihat fetvasından kaynaklandığını söyledi.

Şehitlerin kanının boşa gitmeyeceğini anlatan Sudani, yeni hükümetin Irak milli egemenliğinin korunması ve güçlü Irak sloganının hayata geçirilmesi için elinden geleni yapacağını aktardı.

Irak Başbakanı ayrıca, “Terörizm ve yolsuzlukla mücadele ve ekonomik reform uygulamaları devam edilecektir.” diye konuştu.

General Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis 3 Ocak 2020’de ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Bağdat Havalimanı'nda düzenlenen terör saldırısında şehit düşmüştü.