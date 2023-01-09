Brezilya'da kongre baskını: Durum kontrol altına alındı

Ülkede Başkanlık Sarayı, Kongre ve Yüksek Mahkeme binalarını basan Bolsonaro destekçisi yüzlerce kişi, polisin yoğun gazlı müdahalesi sonucu binalardan çıkarıldı.

Göstericileri söz konusu binaların dışına çıkartan güvenlik güçleri, buradaki kontrolü tamamen sağladı.

Polisin yoğun güvenlik önlemi ve olaylara karışan göstericilerin gözaltına alınmasının ise sürdüğü belirtildi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva'nın, Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme'yi basan göstericilere müdahale emri sonrası 150 gösterici gözaltına alınmıştı.

Başkanlık, Yüksek Mahkeme ve Kongre'yi işgal edenlerin teşvik edildiğini vurgulayan Lula, "Bunu yapanlar kanunun gücüyle cezalandırılacak. Henüz hükümeti kurarken pazar gününün sessizliğinden faydalandılar. Eski cumhurbaşkanının (Bolsonaro) birkaç konuşmasının buna yol açtığı biliniyor. Bu da onun ve onu destekleyen yanlılarının sorumluluğudur." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Euronews Türkçe