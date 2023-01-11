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11 Oca 2023 09:02

Kazakistan'da doğal gaz patlaması: 3 kişi öldü

Kazakistan'da doğal gaz patlaması: 3 kişi öldü

Kazakistan'ın Karagandı şehrinde bir apartman dairesinde meydana gelen doğal gaz patlamasında 3 kişi hayatını kaybetti.

Karagandı Acil Durumlar Departmanı Basın Servisinden yapılan açıklamaya göre, doğal gaz patlaması şehrin Respublika Caddesi'nde yer alan 16 katlı apartmanın 8'inci katındaki bir dairede yerel saatle 21.30 sularında meydana geldi.

Olay yerine gelen kurtarma ve sağlık ekipleri, doğal gaz patlamasının yaşandığı dairede 3 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Öte yandan, patlama sonrası çıkan yangından kaçarken üçüncü kattan düşen bir kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

Yerel saatle 22.55'te yangının söndürüldüğü, apartmandan 2'si çocuk 11 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Kaynak: Yeniçağ

News Code 1906963

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