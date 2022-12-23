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23 Ara 2022 09:22

Fas'ta bir doğal gaz deposunda patlama

Fas'ta bir doğal gaz deposunda patlama

Fas'ın kuzeybatısındaki Muhammediyye şehrinde bulunan bir doğal gaz deposunda patlama meydana geldi.

Fas'ın El-Umk El-Mağribi internet sitesinin haberine göre, Afrika Gaz adlı şirketin tüp dolumu yaptığı tesisin yanındaki doğal gaz deposunda patlama oldu.

Muhammediye kentinin büyük bir bölümünde duyulan ve çevrede paniğe neden olan şiddetli patlama sonrasında depoda yangın çıktığı aktarıldı.

Yaralı ve can kaybı bilgisi paylaşılmadı

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almaya çalıştıkları belirtilirken patlama anı ve sonrası bölge sakinleri tarafından görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.

Olayda yaralı ve can kaybı olup olmadığı konusunda henüz herhangi bir açıklama yapılmadığı kaydedildi.

Kaynak: TRT Haber

News Code 1906595

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