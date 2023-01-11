CENTCOM: Türkiye’nin operasyonu istikrarsızlığa yol açabilir

Arap medyasına göre ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Dubai Bölge Medya Merkezi tarafından telefonla düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuştu.

CENTCOM Komutanı Kurilla, Türkiye’nin Suriye’ye olası operasyonun bölgede istikrarsızlığa yol açabileceği endişesini yineledi ve operasyonun Kuzey Suriye'de IŞİD'li teröristlerin tutulduğu kamplardaki güvenliği riske atabileceğini vurguladı.

IŞİD'in kapasitesinin önemli ölçüde azaltılmış olmasına rağmen örgütün ideolojisinin devam ettiğini belirten CENTCOM Komutanı, Suriye’deki gözaltı kamplarında yaklaşık 10 bin IŞİD militanının; Irak’taki merkezlerde de 10 bin IŞİD militanının olduğunu kaydetti.