Messi ve Ronaldo, Arabistan'da karşı karşıya gelecek

Fransa Ligue 1 şampiyonluğu unvanını elinde bulunduran Paris Saint-Germain, geleneksel Kış Turu kapsamında Katar’ın başkenti Doha ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’da kamp yapacak.

Arjantin ile Dünya Kupası kazanan yıldız futbolcu Lionel Messi'nin formasını giydiği Fransız ekibi, kamp kapsamında Portekizli Cristiano Ronaldo'nun transfer olduğu Suudi Arabistan takımı Al Nassr ve Al Hilal takımlarının kuracağı karma bir kadroyla Arabistan'ın başkenti Riyad'da hazırlık maçı yapacak.

19 Ocak Perşembe günü (yarın) oynanacak hazırlık maçı öncesinde, Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr ve El-Hilal'den oluşacak Suudi All-Star 11'ne kaptanlık yapacağı açıklandı. Al-Nassr ile 2,5 sezon için imzaladığı 500 milyon euroluk sözleşmeyle yıllık maaşı en yüksek sporcu unvanının sahibi Ronaldo, yeni takımıyla ilk maçına, Messi karşısında çıkacak.