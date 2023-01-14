ABD, Suriye'den petrol çalmaya devam ediyor

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre, Amerikan güçleri bugün Haseke kırsalından çaldıkları petrol yüklü tankları yasadışı El Mahmudiye geçidinden Kuzey Irak’a götürdü.

El Yarubiyah kırsalından yerel kaynaklar SANA muhabirine, Amerikan güçlerinin, kendisine bağlı milislerle (DSG) işbirliği içinde, çalıntı Suriye petrolü yüklü 53 tanktan oluşan bir konvoyu yasadışı El Mahmudiya geçişinden Irak topraklarındaki üslerine götürdüğünü belirtti.

Suriye’nin en büyük petrol ve doğalgaz yataklarının bulunduğu Haseke, Rakka ve Deyr ez-Zor bölgelerinin büyük kısmı, ABD’nin tırlarca silah, mühimmat ve yaşam malzemesi göndererek alenen yardım ettiği silahlı grupların kontrolünde bulunuyor.

Başta Devlet Başkanı Beşar Esad olmak üzere Suriyeli yetkililer, Amerika Birleşik Devletleri’nin ülkenin doğal kaynaklarını yağmaladıklarını sık sık dile getiriyor.

Suriye lideri Esad, ABD’nin ülke topraklarından eylemlerini, “devlet haydutluğu” olarak nitelemişti.