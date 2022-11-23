Suriye'de ABD'nin petrol haydutluğu sürüyor

Haseke kırsalındaki El Yarubiye bölgesinden yerel kaynaklar SANA muhabirine, ABD güçlerine ait 44 tankerden oluşan bir konvoyun Suriye’nin El Cezire bölgesinde işgal ettiği petrol kuyularından çalınan petrolle yüklü olarak El Cezire’den ayrıldığını ve illegal el Mahmudiye geçidi üzerinden Irak topraklarına doğru geçtiğini söyledi.

Suriye’nin en büyük petrol ve doğalgaz yataklarının bulunduğu Haseke, Rakka ve Deyr ez-Zor bölgelerinin büyük kısmı, ABD’nin tırlarca silah, mühimmat ve yaşam malzemesi göndererek alenen yardım ettiği silahlı grupların kontrolünde bulunuyor.

Başta Devlet Başkanı Beşar Esad olmak üzere Suriyeli yetkililer, Amerika Birleşik Devletleri’nin ülkenin doğal kaynaklarını yağmaladıklarını sık sık dile getiriyor.

Suriye lideri Esad, ABD’nin ülke topraklarından eylemlerini, “devlet haydutluğu” olarak nitelemişti.