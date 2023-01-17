Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'ın Moskova ziyareti ertelendi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın bugün Moskova'ya yapacağı ziyaretin tarafların mutabakatı ile ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

"Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan arasında 17 Ocak'ta Moskova'da yapılması planlanan görüşme tarafların mutabakatı ile ertelendi."

Rusya Dışişleri Bakanlığı 12 Ocak'ta yaptığı açıklamada, İran ve Rusya dışişleri bakanlarının 17 Ocak'ta Moskova'da görüşeceğini duyurmuştu.

Bu görüşmede nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması ve İran ile Rusya arasındaki serbest ticaret anlaşmasının ele alınacağı açıklanmıştı.

Görüşmede ayrıca iki ülkenin Birleşmiş Milletler ve Şangay İşbirliği Örgütü gibi uluslararası kuruluşlar çerçevesinde yürüttüğü işbirliği ile Suriye, Afganistan, Kafkasya bölgesinin durumu ve Hazar Denizi konusu da ele alınacağı belirtilmişti.