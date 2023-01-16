AB'den İran nükleer anlaşması ile ilgili açıklama

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, bugün yaptığı açıklamada İran nükleer anlaşması ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

Avrupa Birliği'nin önümüzdeki hafta Pazartesi günü toplantı yapacağını anlatan AB yetkilisi, İran'ın da Avrupa Birliği dışişleri bakanları toplantısının gündeminde yer aldığını duyurdu.

Nükleer müzakereler nedir?

İran, nükleer programı hakkında 2015'te BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi İngiltere, ABD, Çin, Fransa ve Rusya'nın yanı sıra Almanya ile anlaşma imzalamıştı. Ancak ABD yönetimi, Donald Trump'ın başkanlığı döneminde 2018'de anlaşmadan ayrıldı. Joe Biden'ın başkanlığa gelmesinden sonra İran ile ABD'nin anlaşmaya dönmesi için müzakereler başladı.

Görüşmelerin ana konusu, İran’a uygulanan yaptırımların kalkması olmuştur.