Emir Abdullahiyan, Şam'da Filistin direniş grupları ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Şam'daki Filistin direniş grupları ile yaptığı görüşmede, "Filistin meselesi İslam dünyasının en önemli meselesidir ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulana kadar, Filistin İslam aleminin birinci meselesi olmaya devam edecektir" dedi.

Emir Abdullahiyan, "ABD ve onun müttefikleri yıllarca Oslo Anlaşması, Büyük Ortadoğu Planı, Yüzyılın Anlaşması veya İbrahim Anlaşması gibi çeşitli projeleri gündeme getirdi, ama Filistin halkı ve direnişi, örnek bir birlik gösterek bu planları tarihin çöplüğüne gönderdi" ifadesini kullandı.

Kudüs'ün Kılıcı Harekatı'nın Filistin direnişinin devam ettiğini kanıtladığını belirten Emir Abdullahiyan, "Dünya Kupası bile Filistin meselesinin yaşadığını ve Arap-İsrail ilişkilerinin normalleşmesinin hiçbir değeri olmadığını gösterdi" diye konuştu.