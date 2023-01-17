Tayland'da petrol tankeri patladı

Tayland'ın Kanchanaburi eyaletine bağlı Muang bölgesindeki bir tersanede bakımı yapılan petrol tankeri alev alarak patladı.Tayland'ın Samut Songkhram eyaletindeki Mae Klong nehrine demir atmış halde bulunan tankerde yerel saatle 09.30 sıralarında şiddetli bir patlama yaşandı. Petrol yüklü olduğu öğrenilen tankerin patlaması çevre bölgelerden de hissedildi.

Yetkililer, yangının söndürüldüğü ve işçileri arama çalışmasının başlatıldığı bilgisini paylaştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Aydınlık