  1. Toplum
17 Oca 2023 13:24

Tayland'da petrol tankeri patladı

Tayland'da petrol tankeri patladı

Tayland'ın başkenti Bangkok yakınlarında bulunan Mae Klong nehrine demir atmış halde bulunan bir petrol tankerinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. En az 8 işçinin kayıp olduğu bildirildi.

Tayland'ın Kanchanaburi eyaletine bağlı Muang bölgesindeki bir tersanede bakımı yapılan petrol tankeri alev alarak patladı.Tayland'ın Samut Songkhram eyaletindeki Mae Klong nehrine demir atmış halde bulunan tankerde yerel saatle 09.30 sıralarında şiddetli bir patlama yaşandı. Petrol yüklü olduğu öğrenilen tankerin patlaması çevre bölgelerden de hissedildi.

Yetkililer, yangının söndürüldüğü ve işçileri arama çalışmasının başlatıldığı bilgisini paylaştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Aydınlık

News Code 1907103

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