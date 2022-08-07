Küba'da ham petrol depolama tesisinde patlama: 1 ölü, 121 yaralı

Küba'nın Matanzas limanındaki tanker üssünde dün meydana gelen patlamalarda 1 kişi öldü, yaralıların sayısı 121'e yükseldi.

Ülkenin kuzeyindeki "Matanzas Süper Tanker Üssü" olarak bilinen ham petrol depolama tesislerinde gerçekleşen patlamaların ardından yaralı sayısı arttı.

Şu ana kadar patlama ve yangınlarda, 1 kişi öldü, 121 kişi yaralandı. 17 itfaiyecinin ise halen kayıp olduğu bildirildi.

Hastanelerde tedavileri devam eden yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu, bölgeden 2 binin kişinin de tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

Küba, uluslararası iş birliği çağrısında bulundu

Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, petrol konusunda deneyimli uzmanlardan yardım talebinde bulunduklarını belirterek, "Meksika, Venezuela, Rusya, Nikaragua, Arjantin ve Şili'nin yardım tekliflerine teşekkür ediyoruz" dedi.

ABD'nin Havana Büyükelçiliği de Küba'ya teknik olarak yardıma hazır olduklarını vurgulayarak, "Matanzas'taki olayla ilgili Küba ile temas halindeyiz" açıklaması yaptı.

Yetkililer, yıldırım isabet etmesi nedeniyle limanda bulunan yakıt depolama tanklarında yangın çıktığını belirtmiş, ilk belirlemelere göre 77 kişinin yaralandığını, 17 itfaiyecinin ise kayıp olduğunu bildirmişti.

Limanda yer alan 8 tanktan 4'ünde patlama yaşandığı ve halen yangının devam ettiği bilgisi paylaşılmıştı.

Devlet Başkanı bölgeye gitmişti

Canel ile Başbakan Manuel Marrero, Matanzas limanına giderek yangına ilişkin bilgi aldı ve hastanedeki yaralıları ziyaret etti.

Limandaki patlama, 5 Ağustos gece 23.00'te bir tankerde meydana geldi ve alevlerin saatler sonra 3 tankere daha sıçradığı iddia ediliyor.

Matanzas Limanı; petrol kuyuları, rafinerileri, dev tanker ekipmanları ve termik santralleri sayesinde ülkenin en büyük sanayi ve ticaret limanı olarak biliniyor.

Kaynak: Evrensel