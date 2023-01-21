ABD'den Kuzey Kore'ye suçlama

Amerikan medyasına göre ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Kuzey Kore'nin Rus paralı asker şirketi Wagner aracılığıyla Ukrayna savaşı için Rusya'ya silah sağlamaya devam ettiğini ileri sürdü.

Silah sevkiyatının Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarının ihlali olduğunu söyleyen Kirby, "Kuzey Kore'nin eylemlerini açıkça kınıyor ve Wagner'e bu teslimatları derhal durdurmaya çağırıyoruz" dedi.

ABD, Wagner Grubu'nu 'uluslararası suç örgütü' olarak tanımladı

ABD, Rus paralı asker şirketi Wagner Grubu'nu "uluslararası suç örgütü" olarak tanımladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada şirkete ve destekçilerine yönelik yeni yaptırımların gelecek hafta hayata geçirileceği duyuruldu.