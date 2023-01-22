Hizbullah'tan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki

Arap medyasına göre Hizbullah’tan yapılan yazılı açıklamada, “Kur'an-ı Kerim yakılması İslam dini ve kutsal sembollerine karşı iğrenç bir cinayettir.” denildi.

Açıklamada, İsveç’teki eylemin Hz. Muhammed’e (s.a.v.) saygısızlık, dini merciler, İslami değerler ve sembollere yönelik hakaretin devamı doğrultusunda yapıldığı vurgulandı.

İsveç hükümetine, bu tür menfur olayların bir daha tekrarlanmaması için Kur’an yakma faillerini cezalandırmaya ve onlara en ağır cezayı vermeye çağıran Hizbullah açıklamasında, "Bu eylem, dünya çapındaki tüm Müslümanlara büyük bir hakarettir ve buna sessiz kalmamalıyız" ifadesi kullanıldı.

Hizbullah, yazılı açıklamanın sonunda tüm İslam devletleri, İslami kurumlar, otoriteler ve gruplar tarafından en geniş kınama kampanyasının başlatılması çağrısında bulundu.