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22 Oca 2023 10:37

Ensarullah'tan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına kınama

Ensarullah'tan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına kınama

Yemen Ensarullah Hareketi, İsveç'te aşırı sağcı bir politikacı tarafından Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi.

Kur'an-ı Kerim’e saygısızlığı kınayan Ensarullah Hareketi, provokatif eylemi “İslam ve Müslümanlara karşı düşmanlık” olarak nitelendirdi.

Ensarullah’tan yapılan yazılı açıklamada, “Batı'da İslami mekanlar ve değerlere  karşı düşmanca eylemler, Batılı hükümetlerin ahlaki ve siyasi başarısızlığına işaret ediyor.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İsveç hükümetinin bu alçakça ve sorumsuz eylemin sonuçlarını kabul etmesi gerektiği vurgulandı.

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

İslam dünyası İsveç'teki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlık eylemine tepki göstermişti.

News Code 1907206

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