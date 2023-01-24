ABD'den Rhum gaz sahasına İran yaptırımları muafiyeti

"MarketWatch" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Rhum gaz sahasının yüzde 50 hissesine sahip olan İngiliz şirketi Serica’dan yapılan açıklamada, bu enerji sahanın İran'a yönelik yaptırımlardan muafiyet süresinin uzatıldığı belirtildi.

Ocak 2021'de ABD yönetimi, Londra'nın baskısı sonucu bu alanı İran'a yönelik yaptırımlardan muaf tutmuştu.

Rhum gaz sahası, Birleşik Krallık'taki Aberdeen'in 330 km kuzeydoğusunda bulunuyor. Resmi istatistiklere göre İngiltere'nin günlük gaz ihtiyacının yüzde 5'i bu sahadan karşılanıyor.

İran da bu gaz sahasının yüzde 50 hissesine sahiptir.

İngiliz şirketi British Petroleum (BP), söz konusu sahanın 135 milyon varil ham petrol ve 800 milyon metreküp doğal gaz rezervine sahip olduğunu bildirmişti.

Rhum enerji sahasında gaz üretimi ve ihracatı 20 Aralık 2005 tarihinde başlamıştır.