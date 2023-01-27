  1. Toplum
27 Oca 2023 15:31

General Muhammediyan Tahran Emniyet Müdürü oldu

General Muhammediyan Tahran Emniyet Müdürü oldu

İran Emniyet Gücü Genel Müdürü Tuğgeneral Ahmed Rıza Radan, General Abbas Ali Muhammediyan'ı Tahran Emniyet Genel Müdürü olarak atadı.

İran Emniyet Gücü Genel Müdürü Tuğgeneral Ahmed Rıza Radan'ın imzaladığı atama kararıyla General Abbas Ali Muhammediyan, General Hüseyin Rahimi'nin yerine Tahran Emniyet Müdürü olarak atandı.

Devir teslim töreninin yakında Emniyet Genel Müdürlüğünde gerçekleştirileceği belirtildi.

General Muhammediyan daha önce Elburz Eylayeti Emniyet Müdürü olarak görev yapmıştı.

Tuğgeneral Ahmed Rıza Radan 7 Ocak'ta İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei tarafından İran Emniyet Gücü Genel Müdürlüğü’ne atanmıştı.

News Code 1907315

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