ABD'li yetkili İran'ı görüşmek için Türkiye'yi ziyaret edecek

Türk medyasına göre Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nelson'ın, 29 Ocak'ta başlayacak haftada önce Umman'ın başkenti Muskat'ta, ardından BAE'de başkent Abu Dabi ile Dubai'de ve Türkiye'de Ankara ve İstanbul'da "yaptırımlar ve ihracat kontrolleriyle ilgili" görüşmeler gerçekleştireceği belirtildi.

Açıklamada, "Her bir durakta Hazine Bakanlığının, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü acımasız savaş nedeniyle uygulanan uluslararası yaptırımlardan ve ihracat kontrollerinden kaçınma girişimlerini bastırma çabalarını, İran'ın bölgesel faaliyetini, ekonomik büyümeyi baltalayan yasa dışı finans risklerini ve yabancı yatırımı" tartışacağı öne sürüldü.