  1. Ekonomi
29 Oca 2023 09:47

ABD'li yetkili İran'ı görüşmek için Türkiye'yi ziyaret edecek

ABD'li yetkili İran'ı görüşmek için Türkiye'yi ziyaret edecek

ABD Hazine Bakanlığı, Terörizm ve Mali İstihbarattan sorumlu Hazine Müsteşarı Brian Nelson'ın hafta içinde Umman, BAE ve Türkiye'ye ziyarette bulunacağını bildirdi.

Türk medyasına göre Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nelson'ın, 29 Ocak'ta başlayacak haftada önce Umman'ın başkenti Muskat'ta, ardından BAE'de başkent Abu Dabi ile Dubai'de ve Türkiye'de Ankara ve İstanbul'da "yaptırımlar ve ihracat kontrolleriyle ilgili" görüşmeler gerçekleştireceği belirtildi.

Açıklamada, "Her bir durakta Hazine Bakanlığının, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü acımasız savaş nedeniyle uygulanan uluslararası yaptırımlardan ve ihracat kontrollerinden kaçınma girişimlerini bastırma çabalarını, İran'ın bölgesel faaliyetini, ekonomik büyümeyi baltalayan yasa dışı finans risklerini ve yabancı yatırımı" tartışacağı öne sürüldü.

News Code 1907354

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler