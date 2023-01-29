Türkiye'den Avrupa ülkeleri ve ABD için seyahat uyarısı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, bazı Avrupa ülkelerinde "İslam karşıtı, yabancı düşmanı ve ırkçı nitelikteki eylemler ve terör örgütü iltisaklı gruplarca Türkiye karşıtı propaganda gösterilerinde artış meydana gelmesi" nedeniyle Avrupa ülkeleri için seyahat uyarısı yaptı. Bakanlık aynı zamanda, "polis şiddeti sonrasında ülkede yaşanan protestolar ve ırkçı saldırılar" nedeniyle, ABD'ye gidecek vatandaşlar için de seyahat uyarısı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Avrupa ülkelerine seyahat edecek vatandaşlara uyarıda bulundu. Avrupa'da "İslam karşıtı, yabancı düşmanı ve ırkçı nitelikteki eylemlerin arttığı" vurgulanırken, ABD'de ise "Polis şiddeti sonrasında ülkede yaşanan protestolar ve ırkçı saldırıların" yaşandığı ifade edildi.

Kaynak: İHA