İran Sınır Muhafız Komutanlığından bir heyet BAE'ye gitti

Birleşik Arap Emirlikleri'nin resmi haber ajansı "WAM", İran Sınır Muhafız Komutanlığından bir heyetin BAE'ye geldiğini duyurdu.

Bu ziyaretin BAE Sahil Güvenlik Grubu adına Ulusal Muhafız Komutanlığı ile İran Sınır Muhafız Komutanlığı arasında periyodik olarak gerçekleştirilen karşılıklı toplantılar çerçevesinde gerçekleştiği açıkandı.

BAE devlet haber ajansı, İran heyetinin bugün BAE'li muadili ile yedinci toplantıya katılmak üzere bu ülkeye geldiğini sözlerine ekledi.

Bu habere göre, bu toplantıda iki taraf deniz sınırlarında organize suçlarla mücadelede ve sızma ve her türlü kaçakçılıkla mücadelede işbirliği yapma yollarını tartışacak.

İran ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafları ayrıca her iki ülkenin çıkarlarını sağlamak için arama kurtarma operasyonları, balıkçılık organize etme, özellikle aşırı avlanma ve deniz ortamını koruma konularını görüşecekler.