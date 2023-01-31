İktidara yakın yazardan, AK Parti'ye Filistin tepkisi

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, Siyonist Rejim'in Cenin Kampı’nda Filistinlileri öldürmesi konusunda iktidardan herhangi sert tepki gelmediğini ifade ederek “Çok üzgünüm” dedi.

"Kapatalım meseleyi madem"

İsmail Kılıçarslan’ın yazısının bir kısmı şöyle:

Yahu, bir gün önce İsrail, elinde hiçbir meşru gerekçe yokken ve zaten devlet olarak kendisi de meşru değilken on insan katletti. Bunun, Türkiye kamuoyunda, bilhassa AK Parti seçmeninde öfkeli, sert bir yansıması oldu. Ertesi gün de bir delikanlı gidip misilleme yaptı. AK Parti olarak buna “saldırı” demek çok mu zor? Bunu “terör saldırısı” olarak tanımlamanın bizde, Filistinli kardeşlerimizde, bize umut besleyen Müslüman topluluklarda bir olumsuzluğa dönüşeceği gerçekten mi hesap edilmedi?

Daha da sert sorayım: İsrail’in kızmasından, küsmesinden korktuğumuz yeni bir döneme girdik de bizim mi haberimiz yok? Madem İsrail’in kızmasından, küsmesinden korkacağız, niçin hâlâ “koca koca laflar” etmekle meşgulüz? “Türkiye, altı üstü Türkiye kadardır” deyip kapatalım meseleyi madem.

Kaynak: Milli Gazete