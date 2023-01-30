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30 Oca 2023 18:39

Emir Abdullahiyan, Belçikalı mevkidaşı ile telefonda görüştü

Emir Abdullahiyan, Belçikalı mevkidaşı ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ile telefonda görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib bir telefon görüşmesi yaptı.

Bu görüşmede, İran-Belçika ilişkilerinin geliştirilmesinin yanı sıra konsolosluk işbirliğinin son durumu ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Hadja Lahbib görüşmede, İran’daki Hoy kentinde meydana gelen deprem nedeniyle başsağlığı dileğinde bulunarak, ülkesinin depremzedelere yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.

Hoy kentinde önceki akşam 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu deprem yerel saatle 21.44'de yerin 6,49 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İran medyasına göre depremde 3 kişi hayatını kaybetti, 1075 kişi de yaralandı.

News Code 1907396

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