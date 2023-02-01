Emir Abdullahiyan Moritanya Cumhuraşkanı ile görüştü

Resmi temaslar için Moritanya'da bulunan İran Dışişleri Bakanı bu ülkenin Cumhurbaşkanı Muhammed Vild el-Gazvani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Emir Abullahiyan bu görüşmede Moritanya Cumhuraşkanı ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi, başta teknolojik, kültürel, ekonomik, bölgesel ve uluslararası gelişmeler olmak üzere çeşitli konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Emir Abdullahiyan Moritanya Cumhurbaşkanı'nın Sahra Çölü'nde barış, istikrar ve terörle mücadele konusundaki girişim ve çabalarını takdirle karşıladı.

Emir Abdullahiyan ayrıca İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin selamlarını Moritanya Cumhurbaşkanı'na iletti.

Moritanya Cumhurbaşkanı da selamlarını İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye iletirken Tahran ile Nuakşot arasındaki ilişkilerin tarihi ve sağlam olduğunu söyledi.

İran'ın terörle mücadeledeki rolüne değinen ve İran'daki endüstriyel, bilimsel ve teknolojik başarılara vurgu yapan Muhammed Vild el-Gazvani iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesini vurguladı.