İran ve İrlanda dışişleri bakanları görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve İrlanda Dışişleri Bakanı Micheal Martin telefonda görüştü.

Bu telefon görüşmesinde iki ülkeyi ilgilendiren en önemli konular ele alındı.

İrlanda Dışişleri Bakanı olarak seçildiği için Micheal Martin'i tebrik eden Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, yeni dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştililmesini temenni etti.

Emir Abdullahiyan ayrıca iki ülke arasında yeni bir siyasi istişare turu düzenlemeye hazır olduklarını ifade etti.

Bakan Emir Abdullahiyan ilaveten İrlandalı mevkidaşını İran'ı ziyaret etmeye davet etti.

İrlanda Dışişleri Bakanı Micheal Martin de iki ülke arasındaki son durumu ve en önemli konsolosluk konularını gözden geçirdi.