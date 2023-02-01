  1. Siyaset
1 Şub 2023 11:46

Emir Abdullahiyan'ın Moritanya temasları sürüyor

Emir Abdullahiyan'ın Moritanya temasları sürüyor

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan resmi temaslar için bulunduğu Nuakşot'ta Moritanya Dışişleri Bakanı Muhammad Salem Valad Marzouk ile görüştü.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Moritanya'yı ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan bu ülkenin Dışişleri Bakanı Muhammad Salem Valad Marzouk ile bir araya geldi.

Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

Bakan Emir Abdullahiyan Nuakşot ziyareti sırasında ayrıca Moritanya Cumhuraşkanı Muhammed Vild el-Gazvani ile  görüştü.

Bu görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesi, başta teknolojik, kültürel, ekonomik, bölgesel ve uluslararası gelişmeler olmak üzere çeşitli konular ele alındı.

News Code 1907423

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler