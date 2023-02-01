Emir Abdullahiyan'ın Moritanya temasları sürüyor

Resmi temaslarda bulunmak üzere Moritanya'yı ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan bu ülkenin Dışişleri Bakanı Muhammad Salem Valad Marzouk ile bir araya geldi.

Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

Bakan Emir Abdullahiyan Nuakşot ziyareti sırasında ayrıca Moritanya Cumhuraşkanı Muhammed Vild el-Gazvani ile görüştü.

Bu görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesi, başta teknolojik, kültürel, ekonomik, bölgesel ve uluslararası gelişmeler olmak üzere çeşitli konular ele alındı.