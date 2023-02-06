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6 Şub 2023 10:01

Sudan’da İsrail ile normalleşme karşıtı gösteri

Sudan’da İsrail ile normalleşme karşıtı gösteri

Sudan’da hükümetin, Siyonist Bakan Eli Cohen’in 2 Şubat’taki ziyaretinin ardından İsrail ile normalleşme yönündeki açıklamaları, bir grup Sudanlı tarafından protesto edildi.

AA'ya göre, Başkent Hartum’da 'Normalleşmeye karşı Sudanlılar Koalisyonu'nun çağrısıyla toplanan onlarca kişi, Cohen’in ziyareti ve normalleşmeye tepki göstererek 'Anlaşma, uzlaşı ve tanımaya hayır. Kudüs bizimdir. Normalleşme ihanettir.' şeklinde sloganlar attı.

'Hartum, Kudüs’e ihanet etmeyecek. Hain yöneticiler, bizi temsil etmiyor. Filistin, satılık değildir.' yazılı pankartlar taşıyan eylemciler, kararı tanımadıklarını ifade etti.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, 2 Şubat’ta İsrail ile ilişkileri normalleştirmek ve farklı alanlarda geliştirmek, ileriye taşımak için anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

News Code 1907485

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