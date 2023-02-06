Sudan’da İsrail ile normalleşme karşıtı gösteri

AA'ya göre, Başkent Hartum’da 'Normalleşmeye karşı Sudanlılar Koalisyonu'nun çağrısıyla toplanan onlarca kişi, Cohen’in ziyareti ve normalleşmeye tepki göstererek 'Anlaşma, uzlaşı ve tanımaya hayır. Kudüs bizimdir. Normalleşme ihanettir.' şeklinde sloganlar attı.

'Hartum, Kudüs’e ihanet etmeyecek. Hain yöneticiler, bizi temsil etmiyor. Filistin, satılık değildir.' yazılı pankartlar taşıyan eylemciler, kararı tanımadıklarını ifade etti.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, 2 Şubat’ta İsrail ile ilişkileri normalleştirmek ve farklı alanlarda geliştirmek, ileriye taşımak için anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.