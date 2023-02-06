Suriyeli depremzelelere yardım edeceğiz

İran’ın Halep Başkonsolosluğu Selman Navvab Nuri, Suriye’deki depremle ilgili olarak, “İran İslam Cumhuriyeti geçmişte olduğu gibi Halep halkının yanındadır. Bu sabah meydana gelen depremden etkilenenlere yardım etmek için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz.” dedi.

Nuri, "Halep kentindeki depremde hiçbir İran vatandaşı yaralanmadı." açıklamasını yaptı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem, Mısır, Lübnan, Suriye ve Irak'ta da güçlü bir şekilde hissedildi.

Deprem Suriye'nin İdlib, Halep, Hama, Lazkiye, Tartus ve Rakka illerinde de şiddetli hissedildi, büyük yıkımlar meydana geldi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya göre, depremde Halep, Hama ve Lazkiye illerindeki bölgelerde 237 kişi hayatını kaybetti, 639 kişi yaralandı.