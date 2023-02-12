Cumhurbaşkanı Reisi yarın Çin'e gidecek

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, 3 günlük resmi ziyaret için yarın (13 Şubat) Çin'e gidecek.
Cumhurbaşkanı Reisi'nin Pekin ziyareti Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in davetine icabetle gerçekleşiyor.
Reisi'nin Çin ziyareti kapsamında iki ülke arasında bir dizi işbirliği anlaşmasına imza atılacak.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, 6 Şubat'ta düzenlediği haftalık basın toplantısında, "Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Çin ziyareti gündemde. Bu ziyaret inşallah uygun zamanda gerçekleşir." demişti.
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