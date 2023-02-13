Siyonist İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

Siyonist Rejim'e ait savaş uçaklarının Gazze'nin orta kesimlerinde Hamas'a ait bir noktayı hedef aldığı belirtildi.

İşgal güçleri sözcüsü Avichay Adraee, bu saldırının 11 Şubat Cumartesi günü Gazze'den İsrail'e atılan roket nedeniyle gerçekleştiğini iddia etti.

Siyonist askeri yetkili, söz konusu hava saldırısının Hamas'ın gücünü ve silahlanma çabasını engellemek amaçlı olduğunu ileri sürdü.

Kentteki Sağlık Bakanlığı henüz saldırı sonucu can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına dair açıklama yapmadı.