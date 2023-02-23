İşgalci güçlerden Gazze Şeridi'ne hava saldırısı

İşgalci İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine dün düzenlediği baskında biri çocuk 11 Filistinliyi şehit etmesi bölgede gerilimi tırmandırdı.

İşgalcilerden yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nden İsrail'e 6 roket fırlatıldığı, bunlardan 5'inin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği, bir roketin ise açık araziye düştüğü aktarıldı.

Gazze Şeridi çevresindeki, Sderot ve Aşkelon kentlerinde saldırı sirenleri çaldığı paylaşıldı.

Yapılan ikinci açıklamada, Gazze Şeridi'nde aralarında Filistin Direniş Hareketi Hamas'a ait olduğu iddia edilen silah depolarının da yer aldığı bazı hedeflerin sabaha karşı işgalci savaş uçakları tarafından vurulduğunu duyurdu.

Açıklamada, saldırıların gece saatlerinde İsrail'e doğru fırlatılan roketlere misilleme olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde can kaybı veya yaralı olup olduğuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İşgalci İsrail, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine çarşamba sabahı birkaç noktadan baskın düzenlemişti.

Nablus'un tarihi Eski Şehir bölgesindeki bir evin etrafını kuşatan işgal askerleri, baskını protesto eden Filistinlilere gerçek mermiyle müdahale etmiş, biri çocuk 11 Filistinli şehit olmuştu.

İşgalciler 6'sı ağır 100'den fazla Filistinliyi de yaralamıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, işgalciler ve Yahudi yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu yılbaşından bu yana işgal altındaki topraklarda 63 Filistinli şehit oldu.

Kaynak: Sputnik