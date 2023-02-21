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21 Şub 2023 11:08

Burkina Faso'da terör saldırısı: 51 asker öldü

Burkina Faso'da terör saldırısı: 51 asker öldü

Burkina Faso'da düzenlenen terör saldırısı nedeni ile çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Burkina Faso ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sahel bölgesindeki Oudalan ilçesinde konuşlu askerlere yönelik düzenlenen terör saldırısında 51 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, çatışmada 60 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Mali'deki El Kaide ve IŞİD bağlantılı terörist gruplar, 2015 yılından beri Burkina Faso'nun kuzey ve doğu bölgelerinde sık sık saldırılar gerçekleştiriyor.

Hükümet verilerine göre, bu saldırılarda 2015'ten Aralık 2021'e kadar 2 bin kişi hayatını kaybetti, bunların arasında 600 güvenlik görevlisi bulunuyor.

Kaynak: Milli Gazete

News Code 1907789

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