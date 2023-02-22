Batı Şeria ve Kudüs'te son 24 saatte 13 direniş eylemi gerçekleşti

Filistin Enformasyon Merkezi'nin son yayınladığı günlük raporuna göre, son 24 saatte işgal güçlerine ve yerleşimci çetelere yönelik olarak Filistin'in Batı Şeria ve Kudüs bölgelerinde toplamda 13 direniş eylemi gerçekleştirildi. Eylemlerde işgalcilerden de bir kişi yaralandı.

Bu eylemlerin başında da işgal güçlerine ve yerleşimcilere ateş etme ve yerleşimcilerin baskınlarını engelleme eylemleri yer alıyor.

Rapora göre eylemlerden ikisi işgal güçlerine ateş etme, biri yerleşimci teröristlere karşı durulması eylemi. Yerleşimci teröristlere karşı durulması sırasında bir arabalarının da tahrip edildiği belirtildi. Ayrıca 9 noktada işgal güçleriyle ve onların sözde sivil terör çeteleriyle çatışma meydana geldi.

Verilen bilgilere göre Kudüs'ün Silvan semtinde, Cenin Mülteci Kampı'nda, Ramallah'taki Deyru Cerir'de, Kalkilya'nın El-Muruc bölgesinde, Nablus'un Burka kasabasında, Devha'da, Beytlahim'deki Zae'tere askeri kontrol noktasında ve El-Halil'deki Beytu Ummer kasabasında çatışmalar meydana geldi.

Direnişçiler Cenin Mülteci Kampı civarında ve Shakid yahudi yerleşim merkezi yakınında işgal güçlerine ateş ettiler. Azun kasabası yakınında da işgalci teröristlere karşı durarak bir arabalarını tahrip ettiler.