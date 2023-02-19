Çin, Rusya ve Güney Afrika’dan ortak deniz tatbikatı

Çin, Rusya ve Güney Afrika donanmaları, 20-27 Şubat günlerinde Güney Afrika’nın Durban kenti ve Richards Körfezi’nin doğu açıklarındaki hava sahasında ikinci kez ortak deniz tatbikatı düzenleyecek.

Çin Milli Savunma Bakanlığı’ndan bugün yapılan açıklamada, tatbikatın BRICS ülkeleri arasındaki savunma ve güvenlik işbirliğini ilerletmenin yanı sıra, üç ülkenin deniz güvenliğini koruma becerilerini güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.

Üç ülke, Kasım 2019’da da ortak deniz tatbikatı gerçekleştirmişti.

kaynak: CRİ Türkçe