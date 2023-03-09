Gürcistan sokakta: O yasa tasarısı Tiflis’i karıştırdı

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, protestocuları desteklediğini söylerken, “eylemcilerin geleceğini Avrupa’da gören özgür Gürcistan’ı temsil ettiğini” dile getirerek kararı veto edeceğini söyledi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de kararı eleştirdi. Tasarının kabul edilmesini “çok kötü bir gelişme” olarak niteleyen Borrell, yasanın Gürcistan’ın AB’ye katılma amacına ters düştüğünü belirtti.

Yasa tasarısı, mali fonlarının yüzde 20’den fazlasını ülke dışından alan kuruluşların ‘yabancı temsilci’ olarak kayıt yaptırmasını, bunu yapmayan kuruluşlara para cezası kesilmesini öngörüyor. Yasa teklifini eleştirenler ise Rusya’da 2012 yılından bu yana uygulanan bir mevzuatın örnek alındığını ifade ediyor.

Kaynak: Hürriyet